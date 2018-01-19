Профессор КФУ обнаружил связь татарстанского и американского метеоритов

(Казань, 19 января, «Татар-информ»). Профессор Казанского (Приволжского) федерального университета Юрий Нефедьев предположил, что между метеоритом, разрушившимся в ночь на 17 января над США, и объектом, взорвавшийся в небе над Татарстаном 7 января, есть близкая связь. Об этом сообщает пресс-служба вуза.



В ночь на Рождество жители Набережных Челнов, Нижнекамска, Елабуги и других городов и сел республики стали свидетелями необычной вспышки в небе. По сообщениям очевидцев, вспышка, наблюдавшаяся в 00.22 7 января, была ярко-голубого цвета.

Ранее Нефедьев предположил, что вспышка могла иметь техногенное происхождение или была связана с атмосферным электричеством. Многие зарубежные ученые стали склоняться к версии, что это был метеорит. Однако при этом не было отмечено характерного для метеоритов светящегося следа, зато случился взрыв, что бывает крайне редко.



Упавший спустя десять дней в американском штате Мичиган метеорит тоже взорвался. Мощность взрыва равнялась, как утверждает Управление метеороидов Центра космических полетов Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в Хантсвилле, 100 т в тротиловом эквиваленте. Такой же по мощности взрыв NASA зарегистрировало и вблизи Набережных Челнов.



Нефедьев предположил, что американский и татарстанский метеориты могут принадлежать к одному метеорному потоку, сквозь который проходит Земля.

Казанский ученый также заметил, что оба метеорита упали в ночное время суток. А это значит, что летели к Земле они с одной стороны, противоположной Солнцу. Кроме того, взрывы таких объектов вблизи густонаселенных городов очень редки. Это обусловлено тем, что суша занимает только 29 процентов поверхности Земли, а площадь городов и того меньше. Поэтому эксперт предположил, что на Землю должно было упасть за несколько январских дней достаточно много метеоритов – во всяком случае, гораздо больше, чем обычно.