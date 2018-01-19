Прокурор Татарстана: Требую перейти от наказания «стрелочников» к высшему звену

(Казань, 19 января, «Татар-информ, Александр Елисеев). После вмешательства прокуроров Татарстана к административной ответственности привлечены почти 3 тысячи должностных лиц. В общей сложности надзорное ведомство в 2017 году выявило более 48 тысяч нарушений. Возбуждено 279 уголовных дел.

О работе прокуратуры Татарстана рассказал Илдус Нафиков на итоговом заседании коллегии ведомства, в котором принял участие Президент Татарстана.

«Нарушения в работе с обращениями граждан выявлены в министерствах здравоохранения, архитектуры, строительства и ЖКХ и в других, а также в Альметьевске, Бугульме и в Лаишево. К сожалению, на местах слабо ведется работа по общению с гражданами. Обращаю ваше внимание – работать нужно не только в кабинетах, но и выезжать на места. Только за прошлый год мною и моими заместителями принято более 900 человек, хотя работы хватает», – подчеркнул Илдус Нафиков.

Прокурор Татарстана потребовал от прокуроров перейти от наказания «стрелочников» к высшему звену.

«Всех предупреждаю – будем ставить вопрос об освобождении от занимаемых должностей, а если потребуется – и об уголовной ответственности! От прокуроров требую перейти от наказания "стрелочников" к высшему звену! Здесь мы все вместе недорабатываем, не учитываем общероссийские тенденции и важность федеральной задачи», – отметил глава надзорного ведомства.