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В 2017 году уровень собираемости платежей в сфере ЖКУ составил 99 процентов

19 января 2018, 16:30

В 2017 году уровень собираемости платежей в сфере ЖКУ составил 99 процентов По итогам прошлого года доля электронных платежей выросла на 10 процентов и составила 44 процента от всех платежей за ЖКУ.
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(Казань, 19 января, «Татар-информ», Диана Авакян). В Татарстане наблюдается высокая платежная дисциплина по реализованным жилищным и коммунальным услугам – уровень собираемости платежей уже который год не опускается 98,6 процента. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин на заседании коллегии возглавляемого им ведомства.

«В 2017 году этот уровень составил 99 процентов. Положительная ответная реакция населения по платежам происходит благодаря реализации в республике капитального ремонта жилья, ликвидации аварийного жилья, инвестиционных программ, работе муниципалитетов по обеспечению платежей, популяризации электронной формы оплаты», – отметил докладчик.

По итогам прошлого года доля электронных платежей выросла на 10 процентов и составила 44 процента от всех платежей за ЖКУ, добавил Файзуллин. 


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