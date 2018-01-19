В Казани наградили победителей творческого конкурса «Литературная карта»

(Казань, 19 января, «Татар-информ», Алия Замалеева). Сегодня в Казани наградили победителей творческого конкурса на татарском языке «Эдэби карта» («Литературная карта»).

Конкурс проводился с целью выявления учителей, которые занимаются творчеством, и популяризации их произведений.

Директор журнала «Мэгариф» Сюмбель Таишева, которая также исполняет обязанности главного редактора издания, сообщила о том, что идея проведения этого конкурса возникла совершенно случайно. Это произошло, когда она встретилась с учителем, который пришел к ней с толстой папкой творческих работ. «Таких же активных творческих людей, пишущих стихотворения и прозу, среди учителей много. Этих людей надо показать, а их произведения должны печататься», – отметила она. Поэтому и было принято решение организовать «Литературную карту».

Конкурс проходил с мая по ноябрь 2017 года и был организован в первый раз. Его организаторами выступили журналы «Мэгариф» и «Гаилэ хэм мэктэп» совместно с Татарским книжным издательством.

В конкурсе приняли участие около 45 воспитателей, учителей и библиотекарей, организаторы получили более двухсот работ.

Лучшие, по мнению жюри, работы будут публиковаться в различных татарстанских изданиях, в частности, в журналах «Мэгариф», «Гаилэ хэм мэктэп», в газете «Мэдэни жомга». Также рассматривается возможность публикации работ в журнале «Казан утлары».

Член жюри конкурса, народный поэт Татарстана Равиль Файзуллин признался: до ознакомления с работами конкурса думал, что они будут примитивными. Однако, ознакомившись с ними, был поражен тем, насколько они сильны, затрагивают актуальные для общества темы. «Авторы переживают за будущее татарской нации, татарского языка. Причем написаны они красивым литературным языком», –- сказал он.

Писатель, главный редактор газеты «Мэдэни жомга» Вахит Имамов также отметил высокий профессионализм присланных работ, образность мышления авторов. Выступая перед победителями, он поразмышлял о судьбе татарской литературы, отметив, что в настоящий момент она находится в удручающем состоянии. «Очень мало, почти нет произведений, которые бы продвигали нацию вперед», – заметил он и призвал собравшихся больше творить во благо татарского языка и народа.

Первое место в конкурсе «Литературная карта» заняла Илсияр Важиева из Мензелинского района РТ, второе место – у Рахимы Арслановой из Казани, а третье место поделили Гузель Сафина из Пестречинского района и Гульназ Массарова из Черемшанского района РТ.

Еще десять участников, которых отметило жюри, получили сертификаты.

По словам организаторов, конкурс «Литературная карта» будет проводиться и впредь.