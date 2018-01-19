РЖД потратит 8,6 млрд рублей на подготовку вокзалов к ЧМ-2018

(Казань, 19 января, «Татар-информ»). В первом квартале этого года РЖД завершит строительные работы по подготовке вокзалов в 11 городах-организаторах чемпионата мира по футболу-2018. Общий объем инвестиций составит около 8,6 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе компании.

В программе задействован 31 железнодорожный вокзал. Еще 18 вокзалов Сочи, Казани и Москвы ранее были подготовлены к Универсиаде-2013, Олимпийским играм-2014 и Кубку конфедераций-2017.

«Основной объем строительных работ завершен на вокзалах в Калининграде, Самаре, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и на пяти вокзальных комплексах Санкт-Петербурга. На текущий момент ведется поставка, монтаж и настройка оборудования. Вокзалы Саранска и Рузаевки уже введены в эксплуатацию после проведенной реконструкции. Проекты реконструкции вокзалов Нижнего Новгорода и Волгограда являются самыми масштабными. В полном объеме работы здесь завершатся в мае 2018 года», – говорится в сообщении РЖД.

В проектах реконструкции и модернизации вокзалов к чемпионату мира по футболу основной акцент сделан на обеспечении транспортной безопасности. До конца первого квартала 2018 года будет установлено дополнительное досмотровое оборудование.

К чемпионату мира на всех вокзалах городов-участников будет обеспечена онлайн-навигация через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».