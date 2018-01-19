Популярность онлайн-кинотеатра «Ростелекома» в Татарстане за год выросла вдвое

(Казань, 19 января, «Татар-информ»). В 2017 году пользователи «Интерактивного ТВ» «Ростелекома» заказали в сервисе «Видеопрокат» более 28 тысяч фильмов и сериалов. Это почти вдвое больше, чем годом ранее. Самыми популярными у зрительской аудитории оказались фильмы «Форсаж 8», «Босс-молокосос», «Моана», «Планета обезьян: Война» и «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки». Среди отечественных лент больше всего просмотров собрал фильм «28 панфиловцев».

«По росту обращений абонентов к сервису «“Видеопрокат“ мы видим смену приоритетов аудитории в сторону лицензионного контента. Все видео – от самых громких премьер до признанной классики – представлено в высоком качестве, в том числе в форматах HD и 3D. Причем есть фильмы сразу с несколькими звуковыми дорожками, чтобы смотреть их в оригинальной озвучке. Мы прилагаем серьезные усилия, чтобы наполнить сервис “Видеопрокат“ самым востребованным контентом», − отметил и. о. директора филиала в Республике Татарстан ПАО «Ростелеком» Эмиль Хайруллов.

В «Видеопрокате» «Интерактивного ТВ» – более трех тысяч художественных фильмов и сериалов различных жанров, мультфильмов, музыкальных, познавательных и образовательных программ. Удобная сортировка видео и настройки поиска по каталогу помогают быстро найти необходимое. Пользователям сервиса доступно множество тематических подборок за фиксированную ежемесячную плату. Самая популярная в Татарстане – подписка от Amadiateka Home of HBO на культовые сериалы планеты, такие как «Игра престолов», «Мир дикого запада», «Карточный домик» и многие другие.

Подробности об «Интерактивном ТВ», тарифных планах и возможности подключения услуги – на сайте RT.RU или по бесплатному номеру: 8-800-100-0-800.

Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Приволжского федерального округа. МРФ «Волга» сегодня объединяет 12 региональных филиалов: Кировский, Нижегородский, Оренбургский, Пензенский, Самарский, Саратовский, Ульяновский, а также филиалы в Удмуртской и Чувашской республиках и республиках Марий Эл, Мордовия и Татарстан. МРФ «Волга» располагает магистральными каналами связи, а также сетями местной фиксированной телефонной связи. На территории Поволжья «Ростелеком» предоставляет полный комплекс современных телекоммуникационных услуг, включая услуги проводной и мобильной телефонной связи, скоростного доступа в Интернет, интерактивного телевидения, облачных решений для частных и корпоративных клиентов, а также органов государственной власти. Число пользователей услуг широкополосного доступа в Интернет превысило 2 млн, из них более 1,2 млн получают услуги по оптической сети передачи данных. Количество абонентов интерактивного телевидения в Поволжье составляет порядка 650 тыс. Общая клиентская база МРФ «Волга» превышает 3,7 млн.