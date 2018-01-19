В церквях Лаишевского района прошли праздничные богослужения

(Казань, 19 января, «Татар-информ»). Сегодня в храмах и церквях Лаишевского района прошли праздничные богослужения, пишет «Камская новь».
В Лаишеве в храм святого Николая Чудотворца пришли прихожане всех возрастов – и дети, и пожилые. После богослужения верующие совершили крестный ход к купели. Отец Сергий освятил воду, а потом окропил ею верующих.
Рабочий завода «Ферекс» Андрей Воробьев первым окунулся в воду. Он пожелал всем присутствующим добра, любви, мира. Среди окунувшихся были и представительницы прекрасного пола, и дети.