Участковые Казани задержали вежливого разбойника

(Казань, 19 января, «Татар-информ»). Сотрудники службы участковых отделов полиции «Гагаринский» и «Восход» по «горячим следам» задержали 35-летнего казанца, который вежливо и корректно просил деньги у продавщицы цветов. Только в руках у вежливого мужчины был нож, а лицо закрывали капюшон куртки и воротник толстовки. Об этом сообщает городская полиция.

Продавщица цветов принесла заявление о разбойном нападении на ее павильон сегодня в час ночи. Сотрудники следственно-оперативной группы на месте просмотрели записи с камер видеонаблюдения.

На видео зафиксировано, как в помещение заходит молодой человек, скрывая свое лицо, достает нож и просит передать продавца наличность. Девушка не стала паниковать: нажала тревожную кнопку и завязала беседу с неизвестным, пытаясь протянуть время до приезда сотрудников охранной организации. Парень еще несколько минут требует деньги и, не добиваясь своего, покидает магазин.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Полицейские устанавливают мотив преступления. 35-летний ранее судимый казанец задержан, он свою вину не отрицает.