В больнице Спасского района после капремонта открылось отделение терапии и стационар

(Казань, 19 января, «Татар-информ»). В центральной больнице Спасского района после капитального ремонта открылось отделение терапии и дневной стационар, пишет «Спасская газета».
При ремонте использовались только современные технологии и материалы. Теперь здесь светлые коридоры, просторные палаты, удобные душевые, туалеты, современное медицинское оборудование. Также оборудована палата для ветеранов Великой Отечественной войны. Медики и пациенты довольны комфортными условиями для работы и лечения.
В презентации обновленных проектов больницы участвовали глава района Камиль Нугаев и главный врач ЦРБ Егор Самохвалов. Гости также осмотрели помещения пищеблока, административного здания, гаражей, новое оборудование автономной газовой котельной.
Ремонтные работы на объектах здравоохранения района продолжатся в этом году. Строители отремонтируют коммуникационные системы, благоустроят территорию и проведут капитальный ремонт других отделений.