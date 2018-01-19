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Здоровье и среда

В больнице Спасского района после капремонта открылось отделение терапии и стационар

19 января 2018, 19:06

В больнице расположились просторные палаты, удобные душевые, туалеты и современное медицинское оборудование.
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(Казань, 19 января, «Татар-информ»). В центральной больнице Спасского района после капитального ремонта открылось отделение терапии и дневной стационар, пишет «Спасская газета».

При ремонте использовались только современные технологии и материалы. Теперь здесь светлые коридоры, просторные палаты, удобные душевые, туалеты, современное медицинское оборудование. Также оборудована палата для ветеранов Великой Отечественной войны. Медики и пациенты довольны комфортными условиями для работы и лечения.

В презентации обновленных проектов больницы участвовали глава района Камиль Нугаев и главный врач ЦРБ Егор Самохвалов. Гости также осмотрели помещения пищеблока, административного здания, гаражей, новое оборудование автономной газовой котельной.

Ремонтные работы на объектах здравоохранения района продолжатся в этом году. Строители отремонтируют коммуникационные системы, благоустроят территорию и проведут капитальный ремонт других отделений.

 


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