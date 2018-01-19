Татьянин день студенты Елабуги отметят городским праздником

(Елабуга, 19 января, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Татьянин день, 25 января, впервые в Елабуге состоится масштабный праздник «Гуляй, студент!». Его организуют на площади Ленина, сообщает пресс-служба Елабужского института К(П)ФУ.

Ведущие и скоморохи вовлекут студентов и гостей в традиционные народные игры и студенческие забавы: от перетягивания канатов, катания на ледянках и бега в мешках до «гусениц», «сосисок» и «гигантских лыж».

«Елабуга – студенческий город, именно поэтому Елабужский институт КФУ и Елабужский колледж культуры и искусств выступили с инициативой проведения в День российского студенчества масштабного общегородского праздника. Идея была поддержана руководством города, а также учебными заведениями – ИСГЗ, Елабужским политехническим колледжем, Елабужским медицинским училищем и молодежным центром "Барс"», – рассказала руководитель пресс-службы Елабужского института КФУ Надежда Хамидуллина.

В торжественной части вечера студенческое братство поздравят директора вузов и ссузов, руководители города. Пройдет чествование Татьян и лучших студенческих организаций. Продолжится праздник яркими концертными номерами, хороводами и массовым танцевальным флешмобом.

