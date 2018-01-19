В Челнах пострадавший в ДТП с трамваем парень скончался, не выходя из комы

(Казань, 19 января, «Татар-информ»). 25-летний парень, пострадавший в ДТП с трамваем в Челнах, скончался в городской больнице скорой медицинской помощи, не выходя из комы. Об этом пишут «Челнинские известия».

ДТП произошло 14 января на проспекте Набережночелнинском напротив дома №21. В тот день парня нашли утром рядом с остановкой «Челныгорстрой» на трамвайных путях в состоянии комы. Об этом сегодня на заседании по безопасности дорожного движения сообщил начальник Управления ГИБДД Набережных Челнов.

Парень был госпитализирован.

Ранее заместитель генерального директора по эксплуатации предприятия «Электротранспорт» заявил, что никаких доказательств ДТП с трамваем нет.