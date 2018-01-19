Twitter начал считать ссылки на Telegram спамом

(Казань, 19 января, «Татар-информ»). Твиты со ссылками на Telegram стало сложно публиковать из-за возникших ограничений, сообщает TJournal.

Дело в том, что социальная сеть Twitter стала ограничивать пользователей в публикации ссылок на популярный мессенджер, отмечая их как спам.

Представители сервиса пока не прокомментировали событие.

Подобный запрет был зафиксирован в декабре 2017 года на Facebook: соцсеть блокировала ссылки на ресурс Telegraph, принадлежащий Telegram. Блокировка была снята через несколько часов без объяснений причин.

В марте же 2016 года Instagram некоторое время запрещал добавлять ссылки на Telegram-аккаунты в описание профилей, объясняя это тем, что мессенджеры вынуждают пользователей регистрироваться для просмотра страниц.