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Общество

Жители Менделеевска на Крещение окунулись в две оборудованные купели

19 января 2018, 17:00

Для горожан оборудовано две купели – в парке «Ушковские острова» и в Тихих Горах около Богоявленской церкви.
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(Казань, 19 января, «Татар-информ»). Сотни жителей Менделеевского района приняли сегодня участие в крещенских купаниях, сообщает ИЦ «Менделеевск».

В этом году для горожан оборудовано две купели – в парке «Ушковские острова» и в Тихих Горах около Богоявленской церкви. Уже с самого утра жители выстроились в очередь, чтобы набрать святой воды из родника, умыться и облиться освященной водой.

Самым популярным на Крещение местом среди горожан остается прорубь в парке «Ушковские острова». Воду в проруби освятил отец Виктор.

Глава района Валерий Чершинцев также участвовал в крещенских купаниях − окунулся в прорубь на «Ушковских островах». Он поприветствовал менделеевцев и на своем примере показал, как правильно окунаться.

 


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