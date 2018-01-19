Жители Менделеевска на Крещение окунулись в две оборудованные купели

(Казань, 19 января, «Татар-информ»). Сотни жителей Менделеевского района приняли сегодня участие в крещенских купаниях, сообщает ИЦ «Менделеевск».



В этом году для горожан оборудовано две купели – в парке «Ушковские острова» и в Тихих Горах около Богоявленской церкви. Уже с самого утра жители выстроились в очередь, чтобы набрать святой воды из родника, умыться и облиться освященной водой.



Самым популярным на Крещение местом среди горожан остается прорубь в парке «Ушковские острова». Воду в проруби освятил отец Виктор.



Глава района Валерий Чершинцев также участвовал в крещенских купаниях − окунулся в прорубь на «Ушковских островах». Он поприветствовал менделеевцев и на своем примере показал, как правильно окунаться.