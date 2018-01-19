СМИ узнали о семье напавшего с топором на школу в Бурятии

(Казань, 19 января, «Татар-информ»). Девятиклассник, подозреваемый в нападении в школе Улан-Удэ, является сыном местного прапорщика, пишет «Газета.ру».

Мальчик, совершивший нападение с топором, — сын прапорщика, но его родители в разводе, и отец не живет с ними. Семья, тем не менее, считается благополучной. Ранее девятиклассник в поле зрения правоохранительных органов не попадал.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщило, что в Улан-Удэ девятиклассник напал на школу в городском поселке Сосновый Бор. Парень с топором налетел на семиклассников, а затем поджег учебное помещение воспламеняющейся жидкостью из бутылки. В школе возник пожар. В результате нападения трое учеников и учительница получили различные травмы. Затем число пострадавших выросло до семи, включая нападавшего. Он также был ранен, сейчас в тяжелом состоянии находится в больнице.

По информации издания, в школе, где произошло нападение, не было охраны. На входе сидела одна пожилая женщина – вахтер.