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Экономика и финансы

АСВ выявило почти 1,5 тыс. фиктивных вкладов в банках в 2017 году

19 января 2018, 17:34

Общая сумма страховых выплат по фиктивным вкладам составляет 1,5 млрд рублей.
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(Казань, 19 января, «Татар-информ»). Агентство по страхованию вкладов в прошлом году выявило 1,45 тыс. фиктивных вкладов в банках на общую сумму страховых выплат 1,5 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу АСВ.

Попытки хищения средств из Фонда обязательного страхования вкладов были предотвращены в ходе участия АСВ в работе временных администраций банков и проведения страховых выплат.

Самые крупные фиктивные вклады были выявлены в банке «Экспресс», лицензия которого была отозвана в 2013 году. В электронную базу данных были внесены данные о размещении физлицами средств на сумму свыше 7 млрд рублей. Благодаря совместным усилиям правоохранительных органов Центробанка и АСВ попытка причинения ущерба фонду была пресечена.


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