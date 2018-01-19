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Минстрой РТ: Фонд помощи дольщикам будет создан в ближайшее время

19 января 2018, 15:32 , Фото: prav.tatarstan.ru

Минстрой РТ: Фонд помощи дольщикам будет создан в ближайшее время Сейчас ведомство мониторит 33 проблемных объекта, где приобрели квартиры 4 тыс. 211 дольщиков.
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(Казань, 19 января, «Татар-информ», Диана Авакян). В ближайшее время Правительство Татарстана создаст специальный фонд, который будет координировать работу по проблемным объектам долевого строительства. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин на заседании коллегии возглавляемого им ведомства.

«На текущий момент в соответствии с утвержденной Правительством Республики Татарстан дорожной картой мониторинг ведется по 33 проблемным долевым объектам, в которых приобрели квартиры 4 тыс. 211 дольщиков», – отметил он.

В прошлом, 2017 году в Татарстане ввели в эксплуатацию шесть проблемных долевых домов, квартиры в которых приобрели 1004 дольщика, добавил министр. 


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