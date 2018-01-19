ВТБ Капитал лидирует в международных инвестиционно-банковских рэнкингах по итогам 2017 года

(Казань, 19 января, «Татар-информ»). Впечатляющие результаты ВТБ Капитал в 2017 году позволили инвестбанку занять первые строчки рэнкингов Thomson Reuters, Bloomberg и Mergermarket.

По данным Thomson Reuters, ВТБ Капитал стал абсолютным лидером в сегменте слияний и поглощений, а также на рынках долгового и акционерного капитала. На долю банка пришлось 57,3 процента рынка слияний и поглощений в России, где ВТБ Капитал выступил организатором 11 сделок на сумму 27,7 млрд долларов. Кроме того, ВТБ Капитал был назван ведущим консультантом по сделкам M&A в Восточной Европе (доля рынка составила 31,7 процента) и занял второе место среди M&A-консультантов в Индии (доля рынка составила 21,7 процента). ВТБ Капитал также завоевал первенство среди организаторов сделок на рынках акционерного капитала в России (17,6 процента рынка), организовав 10 сделок общим объемом 1,2 млрд долларов. Инвестбанк также занял 29 процентов российского рынка долгового капитала, осуществив 72 сделки общим объемом 12,6 млрд долларов, что вывело его в лидеры в данной категории.

По версии рэнкинга Bloomberg, ВТБ Капитал занял первое место среди организаторов выпусков еврооблигаций по России, а также на локальном долговом рынке с долями рынка 27,8 процента и 19,9 процента соответственно. Инвестиционный банк разместил 25 выпусков евробондов общим объемом 6,7 млрд долларов, в то время как на локальном DCM-рынке количество сделок достигло 73, а общий объем составил 5,1 млрд долларов. По данным Bloomberg, ВТБ Капитал также стал ведущим организатором сделок на рынке долгового капитала Восточной Европы, заняв 11,7 процента рынка и реализовав 96 сделок на общую сумму 11,8 млрд долларов.

По данным издания Mergermarket, которое анализирует международные рынки M&A, ВТБ Капитал занял первую строчку по объему M&A-сделок в Центральной и Восточной Европе (10 сделок объемом 13,3 млрд долларов) и в России (10 сделок объемом 13,3 млрд долларов). Стоит отметить, что инвестбанк выступил консультантом наибольшего количества сделок по слиянию и поглощению в России по сравнению с другими рыночными игроками.

Кроме того, благодаря активной деятельности по всем бизнес-сегментам в 2017 году ВТБ Капитал был в очередной раз включен в список World Finance 100. Данная награда присуждается компаниям, которые продемонстрировали стремление к лидерству в своей области, финансовой дисциплине и стратегическому развитию.

«Тот факт, что ВТБ Капитал неизменно лидирует в авторитетных международных инвестиционно-банковских рэнкингах, указывает на эффективность нашей стратегии на локальном и международном рынках капитала и нацеленность команды на достижение лучших результатов для наших клиентов. Мы с оптимизмом смотрим на этот год и уже работаем над рядом интересных сделок в России и за рубежом», – отметил руководитель департамента инвестиционно-банковской деятельности на глобальных рынках ВТБ Капитал Риккардо Орчел.