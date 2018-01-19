(Казань, 19 января, «Татар-информ»). В Нижнекамске осудили ульяновца за попытку подкупа автоинспектора, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Нижнекамская городская прокуратура поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 49-летнего жителя Ульяновска. Суд признал его виновным в мелком взяточничестве.

Вечером 31 октября прошлого года ульяновец сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. На улице Школьной в селе Сухарево Нижнекамского района водителя остановили инспекторы ДПС. Находясь в патрульном автомобиле, водитель передал автоинспектору в качестве взятки 310 рублей и попросил не составлять протокол об административном правонарушении.

Полицейский от взятки отказался и задокументировал факт взятки. Подсудимый вину признал. Суд приговорил его к штрафу в размере 20 тысяч рублей в доход государства.