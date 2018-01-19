Свыше трех тысяч челнинцев приняли участие в празднике Крещения Христа

(Набережные Челны, 19 января, «Татар-информ»). В Набережных Челнах прошли праздничные богослужения и крестные ходы с освящением воды, в которых приняли участие свыше трех тысяч верующих. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Автограда.

В крестном ходе на территории родника «Боровецкий» возле Свято-Вознесенского Архиерейского подворья приняли участие более 2,5 тысячи верующих. По руслу реки Мелекеска до проруби, расположенной напротив храма Серафима Саровского, прошли 400 горожан. В крестном ходе, организованном приходом Святого Великомученика Георгия Победоносца, у родника на набережной Нового города приняли участие более 70 верующих.

В этот день прошла церемония освящения воды, после которой принято с головой погружаться в ледяную купель.

В Набережных Челнах центральным местом проведения купаний стала река Мелекеска. Охрану общественного порядка у иордани осуществляли сотрудники полиции, ГИМС и спасатели. После освящения часть челнинцев набрали освященную воду, которую потом они сохраняют в течение года. Считается, что она обладает удивительными целебными свойствами. Другие челнинцы решились окунуться в ледяную воду.