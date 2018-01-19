(Казань, 19 января, «Татар-информ», Диана Авакян). За последние пять лет смертность на татарстанских стройках сократилась в 2,5 раза. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин на итоговом заседании коллегии министерства.

В прошлом году в Татарстане зафиксировано 29 несчастных случаев на строительных объектах, из них семь — со смертельным исходом. Большинство несчастных случаев связано с падением работников с высоты (41 процент, или 12 случаев) и воздействием движущихся, падающих предметов (24 процента, или семь случаев), добавил Файзуллин.

«В республике ведется планомерная контрольная работа по соблюдению требований безопасности работ, которая приносит определенный успех. В 2017 году каждая строительная организация была проверена. Организации, допустившие нарушения, проверялись повторно. Всего проведено более 6,5 тысячи проверок», — отметил министр.