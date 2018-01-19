Штирлица увековечили во Владивостоке

(Казань, 19 января, «Татар-информ»). Во Владивостоке торжественно открыли арт-объект, посвященный литературному и кинематографическому герою Максу Отто фон Штирлицу (Максиму Максимовичу Исаеву), сообщает «ДВ-Росс».
В открытии композиции, представляющей собой вырезанный в металле силуэт знаменитого персонажа «Семнадцати мгновений весны» и книг Юлиана Семенова, посетили представители администрации Владивостока, городской Думы, Союза ветеранов государственной безопасности Приморья, деятели искусства и обычные горожане.
Арт-объект расположился напротив гостиницы и ресторана «Версаль», где бывал герой.
Авторы проекта – скульптор Всеволод Древло и художник Павел Шугуров – вырезали силуэт в металле особым образом. Кажется, что фигура персонажа наполовину находится в тени, что ассоциируется с его двойной жизнью.