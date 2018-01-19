Автоинспекторы помогли женщине с ребенком выбраться из снежного плена под Мамадышем

(Казань, 19 января, «Татар-информ»). Автоинспекторы помогли женщине за рулем «Хендэ Солярис» и ее 13-летнему сыну выбраться из кювета, который занесло снегом в Мамадышском районе Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба республиканской автоинспекции.

Спасли женщину с ребенком сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД МВД по РТ лейтенант полиции Василь Валиев и младший лейтенант полиции Нияз Нафиков.

Инцидент случился на 956-м км федеральной трассы М7 Москва – Уфа. Автоинспекторы увидели, как двигавшийся им навстречу автомобиль «Хендэ Солярис» начало заносить, он перевернулся, но снова встал на колеса и съехал в кювет. В салоне находились женщина и ее 13-летний сын. Они не пострадали, автомобиль получил незначительные повреждения – было пробито заднее колесо.

Машина увязла в снегу и не могла выехать на дорогу. Полицейские остановили проезжавший мимо грейдер, который помог вернуть авто на дорогу и заменили поврежденное колесо.

О поступке инспекторов стало известно лишь через несколько дней из письма, адресованного в адрес руководства республиканской автоинспекции.