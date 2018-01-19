Законодательство РТ по организации работы вытрезвителей вызвало интерес у сенаторов

(Казань, 19 января, «Татар-информ»). Республиканское законодательство по организации работы медицинских вытрезвителей и добровольных народных дружин вызвало у федеральных законодателей особый интерес. Об этом сообщил председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский на встрече с главой татарстанского парламента Фаридом Мухаметшиным, информирует пресс-служба Госсовета РТ.

Сегодня Председатель Государственного Совета встретился с председателем Комитета Совета Федерации по социальной политике, прибывшим с рабочей поездкой в Татарстан для изучения опыта работы добровольных народных дружин и медицинских вытрезвителей.

Затронув тему организации работы медвытрезвителей и ДНД, Рязанский поинтересовался, каким образом происходит взаимодействие Министерства внутренних дел по РТ и Министерства здравоохранения РТ. Его также заинтересовало отношение татарстанцев к республиканскому закону, который предусматривает наделение органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов полномочиями по организации вытрезвителей.

Мухаметшин отметил, что инициатива создания последних изначально исходила от самих жителей республики. И добавил, что данную тему можно обсудить на площадке Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ, где была бы выработана консолидированная позиция регионов.

Говоря о народных дружинах, Ф. Мухаметшин рассказал, что в городах и районах республики на охрану покоя граждан ежесуточно заступают более 20 тыс. человек. Решены вопросы по страхованию жизни и здоровья, материальному обеспечению и стимулированию дружинников. При этом, по его мнению, среди дружинников должно быть больше студентов.