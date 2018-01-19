В Музее естественной истории всем Татьянам подарят зверообразного ящера

(Казань, 19 января, «Татар-информ»). В Музее естественной истории Татарстана отпразднуют Татьянин день. Для всех девушек с этим именем сотрудники музея подготовили сюрприз, сообщает пресс-служба музея.
Всех Татьян ждет уникальный памятный сувенир – интерактивный магнит с «оживающим» древним зверообразным ящером.
Татьяны сначала могут увидеть, как выглядел этот представитель древней фауны, услышать его раскатистое рычание, а получив в конце экспозиции магнит, с помощью специального приложения «оживить» его изображение.