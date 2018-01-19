Все новости Татарстан Россия

Общество

В Музее естественной истории всем Татьянам подарят зверообразного ящера

19 января 2018, 16:06

Всех Татьян ждет уникальный памятный сувенир – интерактивный магнит с «оживающим» древним зверообразным ящером.
День космонавтики отметят в Музее естественной истории Татарстана
В Казанском Кремле открывается выставка работ непрофессиональных фотографов «Очарование природы»
«Полюс холода» можно посетить в Казани
В Казани «оживет» древняя парарептилия
В Казани пройдет мастер-класс «Безумное чаепитие»

(Казань, 19 января, «Татар-информ»). В Музее естественной истории Татарстана отпразднуют Татьянин день. Для всех девушек с этим именем сотрудники музея подготовили сюрприз, сообщает пресс-служба музея.

Всех Татьян ждет уникальный памятный сувенир – интерактивный магнит с «оживающим» древним зверообразным ящером.

Татьяны сначала могут увидеть, как выглядел этот представитель древней фауны, услышать его раскатистое рычание, а получив в конце экспозиции магнит, с помощью специального приложения «оживить» его изображение.

 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter