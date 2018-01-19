Все новости Татарстан Россия

Экономика и финансы

Продажи алкоголя в России снизились на треть

19 января 2018, 15:50

В РФ сократились продажи всех категорий спиртных напитков, отметил руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

(Казань, 19 января, «Татар-информ»). Продажи алкоголя в России снизились на треть. Об этом заявил руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев, сообщает ТАСС.

По словам эксперта, объемы продаж алкогольной продукции в стране сократились на 33 процента.

«Есть сокращение объемов продаж на 33 процента примерно, по всем категориям алкоголя – водка, пиво», – отметил он.

Ранее Хамзаев замечал, что в новогодние праздники жители РФ выпивают около 1,3 млрд бутылок алкоголя.

Согласно данным «Трезвой России», в 2017 году в числе самых пьющих регионов оказались Магаданская область, Ненецкий автономный округ, Бурятия, Чукотский автономный округ и Пермский край. Самыми трезвыми признаны Мордовия, Татарстан, Калмыкия, Мурманская и Курская области.

 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter