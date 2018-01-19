(Казань, 19 января, «Татар-информ»). Продажи алкоголя в России снизились на треть. Об этом заявил руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев, сообщает ТАСС.
По словам эксперта, объемы продаж алкогольной продукции в стране сократились на 33 процента.
«Есть сокращение объемов продаж на 33 процента примерно, по всем категориям алкоголя – водка, пиво», – отметил он.
Ранее Хамзаев замечал, что в новогодние праздники жители РФ выпивают около 1,3 млрд бутылок алкоголя.
Согласно данным «Трезвой России», в 2017 году в числе самых пьющих регионов оказались Магаданская область, Ненецкий автономный округ, Бурятия, Чукотский автономный округ и Пермский край. Самыми трезвыми признаны Мордовия, Татарстан, Калмыкия, Мурманская и Курская области.