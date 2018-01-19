Из-за пожара в Нурлате четыре семьи остались без жилья

(Казань, 19 января, «Татар-информ»). Из-за пожара в доме барачного типа на четыре квартиры в Нурлате восемь человек остались без жилья. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Пожар в доме случился накануне днем. Сообщение на единый номер вызова экстренных служб 112 в Нурлатском районе поступило накануне в 13.00. Сотрудники пожарно-спасательной части №125, преодолев 12 км пути, были на месте через 14 минут. Еще через такое же время локализовали возгорание на площади 200 кв. метров. Полностью пожар потушили в 13.37.

На место пожара приезжал мэр Нурлата Нагим Сафиуллин. Для жильцов сгоревшего дома подготовили пункт временного размещения в профилактории «Лучезарный». Люди туда идти не захотели и отправились к родственникам, где и остались жить.