Из-за действий экс-главы Тукаевского района застроили часть Боровецкого леса

(Казань, 19 января, «Татар-информ»). Из-за действий экс-главы Тукаевского района часть Боровецкого леса оказалась застроена. Это стало известно ИА «Татар-информ» от собственного источника в правоохранительных органах.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Советский районный суд Казани сегодня арестовал бывшего главу Тукаевского района Татарстана Тагира Харматуллина. 17 января он был задержан оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ с дислокацией в Набережных Челнах, которые нагрянули к нему домой.

Во время обыска у Харматуллина изъяли документы, имеющие отношение к оформлению земли, и сотовый телефон.

По данным источника агентства, в 2010 году Харматуллин предоставил обществу с ограниченной ответственностью 35 тыс. кв. м в Боровецком лесу в аренду под размещение турбазы.

Однако чуть позже, получив согласие администрации, назначение участка поменяли под жилую застройку. Благодаря такой преступной схеме участок оформили без проведения торгов.

В июне 2011 года участок леса площадью в 35 тыс. кв. м был размежеван на 25 участков разной величины. После чего участки были проданы по рыночной цене под строительство частных домов.

Всю эту схему выявили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ с дислокацией в Набережных Челнах. Ущерб после всех этих махинаций с землей составил 77 млн рублей.

Тагира Харматуллина подозревают в мошенничестве и превышении должностных полномочий.