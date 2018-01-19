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Духовная жизнь

В Мензелинске верующие встретили Крещение в Никольском кафедральном соборе

19 января 2018, 15:23

Прихожане собрались на утреннюю литургию в честь праздника Крещения Господня, а затем окунулись в ледяную купель.
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(Казань, 19 января, «Татар-информ»). В Мензелинске сотни верующих пришли сегодня в Никольский кафедральный собор на утреннюю литургию в честь праздника Крещения Господня, а затем окунулись в ледяную купель. Об этом пишет районная газета «Мензеля».

«Для православных христиан это один из самых больших праздников. Я пришла, чтобы помолиться, попросить здоровья родным и близким, молюсь за усопших людей», – рассказала местная жительница Галина Бывальцева.

Те, кому, здоровье не позволяет окунаться в иордань, набирают святую воду, чтобы пить ее, поделились сами местные жители.


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