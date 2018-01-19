В Камском Устье пройдет Кубок Татарстана по альпинизму «Камские вертикали»

(Казань, 19 января, «Татар-информ»). В Камском Устье состоится Кубок Татарстана по альпинизму «Камские вертикали», пишет местная газета «Волжские зори».

Спортивные состязания пройдут на ледодроме, залитом на берегу Волги, с 19 по 21 января. В них примут участие 50 спортсменов.

В первый день состоится заезд участников, во второй пройдут соревнования в дисциплине «скорость», а в третий – соревнования в дисциплине «трудность». В этот же день состоится подведение итогов и награждение победителей.

В соревнованиях могут участвовать спортсмены старше 16 лет при наличии медицинского допуска, имеющие спортивную квалификацию по ледолазанию, альпинизму или горному туризму.

Все желающие смогут стать зрителями турнира. Склон залит в 300 м от причала.