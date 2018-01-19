Борис Джонсон предложил построить мост между Великобританией и Францией

(Казань, 19 января, «Татар-информ»). Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон предложил связать Соединенное Королевство с Францией мостом через пролив Ла-Манш. Об этом сообщает ТАСС.

Идею строительства моста Джонсон обнародовал на прошедшем 18 января британо-французском саммите в английском Сандхерсте.

Глава британского МИД напомнил своему французскому коллеге Жан-Иву Ле Дриану о существовании в мире куда более длинных мостов, упомянув подобное сооружение в Японии, длина которого составляет 34 мили.

Пролив Ла-Манш в самой узкой своей части носит отдельное название Па-де-Кале. Именно здесь в случае реализации идеи Джонсона будет построен мост между Великобританией и Францией длиной 33 км.

Железнодорожный туннель под Ла-Маншем между английским Фолкстоном и французским Кокелем заработал в 1994 году. Его длина составляет 50,5 км. Предложения связать остров и материк мостом звучат с середины XIX века, но пока ни одно из них не было воплощено в жизнь.