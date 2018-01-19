(Казань, 19 января, «Татар-информ»). Число пострадавших при нападении на школу в Бурятии выросло до семи, включая нападавшего девятиклассника. Об этом сообщает РИА Новости.

В пятницу утром в поселке Сосновый Бор города Улан-Удэ подросток с топором напал на школу. По последним данным, пострадали семеро человек, в том числе сам злоумышленник.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщило, что в Улан-Удэ девятиклассник напал на школу в городском поселке Сосновый Бор. Парень с топором налетел на семиклассников, а затем поджег учебное помещение воспламеняющейся жидкостью из бутылки. В результате нападения трое учеников и учительница получили различные травмы. Нападавший также был ранен, сейчас он в тяжелом состоянии находится в больнице.

В школе начался пожар, площадь которого составила около 15 квадратных метров. Из здания эвакуировали более 500 человек, возгорание потушили пожарные.

О нападавшем известно, что он из благополучной семьи и раньше в поле зрения правоохранительных органов не попадал. Следователи СКР возбудили уголовное дело по статьям «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних» и «Халатность».

По последним данным, глава Бурятии Алексей Цыденов из-за школьного ЧП прервал рабочий визит в Монголию и вернулся в Улан-Уде. Он находится в больнице, куда госпитализировали пострадавших.