Ученые выявили разное влияние классической и джазовой музыки на мозг музыкантов

(Казань, 19 января, «Татар-информ»). Нейробиологи из США выяснили, как классическая и джазовая музыка влияют на работу мозга музыкантов. Об этом сообщат N+1 со ссылкой на статью в журнале NeuroImage.

Ученые из Института человеческой когнитологии и науки о мозге Общества Макса Планка под руководством Даниэлы Саммлер пришли к выводу, что джазовые пианисты быстрее классических адаптируют свои движения при внезапной смене строя во время игры – например, при переходе из мажора в минор.

В исследовании приняли участие 15 джазовых и 15 классических пианистов. Участникам показывали видео с рукой музыканта, исполняющего музыкальные отрывки. Испытуемые должны были повторить эти отрывки при выключенном звуке, активность их головного мозга записывали при помощи электроэнцефалографии.

Исследование показало, что джазовые пианисты гораздо быстрее классических реагировали на смену клавиш, то есть эффективнее адаптировали свои движения при игре. Исполнители же классической музыки больше внимания уделили расположению рук.

Ученые пришли к выводу, что джазовый музыкант концентрируется на гармонии и выборе клавиш, так как джаз предполагает импровизацию, а от классического музыканта требуется безупречная техника исполнения, поэтому он уделяет внимание аппликатуре.