Более 400 спортсменов разыграют в Казани «золото» чемпионата Европы по бадминтону

(Казань, 19 января, «Татар-информ»). Казань с 13 по 18 февраля примет командный чемпионат Европы и первенство Европы среди спортсменов младше 15 лет по бадминтону. Соревнования пройдут в казанском Центре гимнастики, сообщает пресс-служба Дирекции спортивных и социальных проектов.

Участие в состязаниях примут более 400 спортсменов из 38 стран мира. «Золото» командного чемпионата Европы разыграют 28 мужских команд и 24 женских. Мужская сборная России попала в группу к Болгарии, Испании и Бельгии, российские девушки на групповом этапе сыграют против команд Турции, Эстонии и Латвии.

Матчи предварительного раунда пройдут с 13 по 15 февраля, затем, 16-го числа, стартуют четвертьфиналы. Финальные поединки состоятся 18 февраля. Матчи юниорского турнира пройдут с 16 по 18 февраля.

Казань не впервые становится столице европейского бадминтона – командный чемпионат Европы столица Татарстана принимала в 2016 году. Тот турнир генеральный секретарь Европейской конфедерации бадминтона Брайан Агербак назвал лучшим в истории. Также в Казани в 2014 году проходил личный чемпионат Европы по бадминтону.