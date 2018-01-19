У сына Олега Газманова в Москве украли паспорт и кошелек с крупной суммой евро

(Казань, 19 января, «Татар-информ»). Младшего сына певца Олега Газманова Филиппа обокрали карманники в торговом центре «Смоленский пассаж» в Москве, у него похитили паспорт и кошелек с деньгами на общую сумму около 360 тысяч рублей, передает ТАСС.

Инцидент произошел в минувшую субботу, СМИ узнали об инциденте только сегодня.

Полиция Москвы подтвердила, что обратился 20-летний молодой человек с заявлением о похищении паспорта, документов и дорогостоящего кошелька с крупной суммой денег в евро и долларах. Полиция начала проверку и устанавливает обстоятельства произошедшего.