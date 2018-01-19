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В Альметьевске встретили Крещенский сочельник танцами с валенками и эстафетами

19 января 2018, 14:32

В празднике поучаствовали и потомственные ведуньи, которые предсказывали всем желающим будущее.
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(Казань, 19 января, «Татар-информ»). В Альметьевске Крещенский сочельник встретили народными гуляньями на детской площадке каскада прудов. Маленькие и взрослые альметьевцы устроили веселые танцы с валенками и участвовали в шуточных эстафетах по метанию снежков, а также гонкам на метлах, «ватрушках» и салазках, пишет газета «Знамя труда».

В празднике поучаствовали и потомственные ведуньи. Они предсказывали всем желающим будущее. А травницы предлагали сборы от разных недугов: «Антирастолстин», «Голованеболин», сон-траву.

Самые активные участники праздника получили сладкие призы. 


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