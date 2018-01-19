В Альметьевске встретили Крещенский сочельник танцами с валенками и эстафетами

(Казань, 19 января, «Татар-информ»). В Альметьевске Крещенский сочельник встретили народными гуляньями на детской площадке каскада прудов. Маленькие и взрослые альметьевцы устроили веселые танцы с валенками и участвовали в шуточных эстафетах по метанию снежков, а также гонкам на метлах, «ватрушках» и салазках, пишет газета «Знамя труда».

В празднике поучаствовали и потомственные ведуньи. Они предсказывали всем желающим будущее. А травницы предлагали сборы от разных недугов: «Антирастолстин», «Голованеболин», сон-траву.

Самые активные участники праздника получили сладкие призы.