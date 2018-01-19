В Казани пройдет образовательная акция «Открытая лабораторная»

(Казань, 19 января, «Татар-информ»). В Казани пройдет международная образовательно-просветительская акция об устройстве мира «Открытая лабораторная», сообщает пресс-служба Центра современной культуры «Смена».

Событие, которое состоится 10 февраля, станет частью празднования Дня российской науки, который традиционно отмечается 8 февраля.

Массовая акция по проверке научной грамотности пройдет в течение одного дня по всей России. Также «лабораторную» напишут в 20 странах мира, в том числе в Китае, Германии, Франции, Чехии, Казахстане и Азербайджане.

В Казани будет организовано несколько площадок, одной из них станет ЦСК «Смена». Участие в акции бесплатное.

Участниками мероприятия могут стать все желающие от десяти лет, пришедшие 10 февраля на площадки акции. Пройти «Лабу» в этот день можно будет и онлайн – на сайте openlaba.com.

«Лаборантам» предстоит ответить на десятки вопросов и заданий из области физики, химии, биологии, астрономии, антропологии и механики. После написания работы «завлабы» подробно разберут с участниками каждое задание. Среди них будут ведущие ученые России и мира.

После мероприятия на каждой площадке участников будет ждать специальная программа: научные шоу, опыты и демонстрации, мастер-классы и экскурсии.