Йемен перестал платить по российскому долгу

(Казань, 19 января, «Татар-информ»). Йемен остановил выплаты по российскому долгу. Об этом рассказал заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак, сообщает ТАСС.

Чиновник отметил, что страна платила по долгам даже во время боевых действий (в Йемене с 2014 года идет гражданская война – прим. Т-и), однако теперь платежи прекратились.

Сторчак не смог назвать точную сумму долга, но отметил ее существенный размер. «По памяти не помню, но там большие суммы, серьезно недополучим», – заявил он.

Замминистра напомнил, что Йемен занимал эти деньги в качестве члена Парижского клуба кредиторов. Вопрос долга решится только после восстановления централизованной власти в стране. «Пока не с кем вести переговоры», – пояснил он.

Гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015-м войска шиитских повстанцев-хуситов и союзных с ними сил экс-президента страны Али Абдаллы Салеха заняли столицу государства – город Сану. После этого в конфликт на стороне действующего главы государства Абд-Раббо Мансура Хади вмешалась коалиция во главе с Саудовской Аравией.

Ситуация дополнительно обострилась в конце прошлого года, когда начались столкновения между ранее союзничавшими хуситами и сторонниками Салеха. 4 декабря 2017-го сам экс-президент попал в засаду и был убит.