Хоть в Антарктиде: В Минске прокомментировали идею перенести переговоры по Донбассу

(Казань, 19 января, «Татар-информ»). Успешность переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе не зависит от места их проведения, с этой целью можно собраться хоть в Антарктиде. Об этом, заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей, комментируя идею Президента США Дональда Трампа перенести переговоры из Минска в другой город, сообщает RT со ссылкой на БЕЛТА

«Переговоры по Украине можно перенести хоть в Антарктиду, если будет уверенность в их успехе. Но для появления этой уверенности надо, чтобы все вовлеченные в этот конфликт стороны, а также якобы сторонние, но весьма заинтересованные государства были искренне нацелены на прекращение кровопролития», – отметил Макей.

Об идее американского лидера Дональда Трампа перенести переговоры по Донбассу из Минска рассказал Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев по итогам их встречи.