Женщины-депутаты объединения «Мэрхэмэт» внесут предложения в Стратегию-2030

(Казань, 19 января, «Татар-информ», Алия Замалеева). Женщины-депутаты объединения «Мэрхэмэт – Милосердие» внесут свои предложения в Стратегию социально-экономического развития РТ до 2030 года и направят их в Министерство экономики республики. Об этом сообщила заместитель Председателя Государственного Совета РТ, руководитель объединения женщин-депутатов «Мэрхэмэт – Милосердие» Татьяна Ларионова на семинаре для руководителей объединений женщин-депутатов.

Изменения в документ, который реализуется в РТ с 2015 года, вносятся раз в три года.

Сегодня на образовательном семинаре его участники обсудили Стратегию социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года по направлению «Человеческий капитал». Татьяна Ларионова пояснила, что выбор именно этой темы неслучаен: «Человеческий капитал – тема эта актуальная всегда». По ее словам, за два года реализации Стратегии-2030 достигнуты определенные результаты, и об этих успехах должны знать члены объединения «Мэрхэмэт – Милосердие», чтобы в дальнейшем при работе с населением они смогли донести эти результаты до них.

Ларионова отметила, что женщины-депутаты из районных и городских советов не просто обсудят документ, но и предложат изменения к нему по тем вопросам, которые их волнуют. Прежде всего, это вопросы, касающиеся поддержки семьи, материнства, детства.

Особенно тревожат парламентариев вопросы, связанные с демографической ситуацией. Татьяна Ларионова напомнила о том, что в прошлом году в пяти муниципальных образованиях Татарстана рождаемость превысила смертность. Это Казань, Набережные Челны, Альметьевск, Елабуга и Нижнекамск.

Татьяна Ларионова сообщила, что объединение «Мэрхэмэт» будет держать все эти вопросы на контроле. А 2018 году объединение целенаправленно будет заниматься реабилитационными центрами: посещать их, помогать решать проблемные вопросы. В прошлые годы женщины-депутаты активно посещали дома-интернаты и приюты.

Сегодняшний образовательный семинар открыл череду мероприятий, запланированных объединением на 2018 год. Перед женщинами-депутатами сегодня выступили заместитель министра экономики РТ Олег Пелевин, который рассказал о ходе реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан по направлению «Человеческий капитал»; министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова проинформировала о новых мерах социальной поддержки населения на современном этапе социально-экономического развития республики; исполнительный директор Казанского университета талантов 2.0 Айдар Акмалов выступил с докладом о ходе реализации государственной программы «Стратегическое управление талантами в Республике Татарстан на 2015 – 2020 годы».

До начала заседания руководители объединения женщин-депутатов посетили мультимедийный исторический парк «Россия – моя история».



