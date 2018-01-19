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Об осложненных формах простудных заболеваний среди детей расскажут в ИА «Татар-информ»

19 января 2018, 14:16

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru.
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(Казань, 19 января, «Татар-информ»). В понедельник, 22 января, в 11.00 на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» расскажут об осложненных формах простудных заболеваний среди детей.

Главный врач ДРКБ Рафаэль Шавалиев, главный внештатный детский специалист – инфекционист Владимир Анохин, заведующий пульманологией ДРКБ Ильдар Зиннатуллин и главный детский пульмонолог Оксана Пятеркина ответят на вопросы журналистов.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к видео.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru.

 


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