Бугульминский театр представит постановку «Голубцы по объявлению» в Израиле

(Казань, 19 января, «Татар-информ»). Бугульминский государственный драматический театр имени А. В. Баталова примет участие в фестивале русских театров в Израиле, пишет «Бугульминская газета».

Сейчас в театре идут последние приготовления, 23 января состоится выезд труппы в Израиль. Постановку «Голубцы по объявлению» Владимира Пряхина покажут на площадках Тель-Авива, Ашдода, Эйлата, Хайфы и Ришон-ле-Циона.

По словам главного режиссера театра Владимира Пряхина, он давно вынашивал идею спектакля по одноименной пьесе Антона Финка. Ему хотелось поставить спектакль в духе фильмов Эльдара Рязанова: чтобы можно было и посмеяться, и поплакать, но смеяться не над пошлостью, а над житейской ситуацией, над тем, что видишь на сцене самого себя. Это спектакль об одиночестве и о том, что люди могут сделать друг для друга, отметил постановщик.

Спектакль поставлен будто специально для выезда за рубеж. Декораций, которые нужно вести с собой, немного. Реквизит предоставит принимающая сторона.