Директор Казанской фирмы за деньги проиграл конкуренту 12 аукционов

(Казань, 19 января, «Татар-информ»). Директор организации, занимающейся противопожарными системами, согласился за оплату проиграть конкуренту аукционы, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Как установили сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ, в августе 2017 года 32-летний руководитель ООО «Гарант-Ком» Владимир Семенов подал заявки на участие в аукционах исполкома Камско-Устьинского района по установке систем громозащиты.

Узнав, что заявку подал еще один участник, Семенов связался с ним и сказал, что откажется от участия в торгах за 10 процентов от начальной ставки каждого из 12 аукционов. О противоправных действиях оппонент доложил правоохранителям.

В итоге мужчина перечислил на карту директора «Гарант-Ком» 345 тысяч рублей. Свою причастность Владимир Семенов признал целиком.

По данным СК, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп». В данный момент следователи изучают обстоятельства случившегося.