(Казань, 19 января, «Татар-информ»). Регионы должны иметь возможность ограничивать продажи алкоголя во дворах жилых домов. На этом настаивает депутат Государственной Думы ФС РФ от Татарстана Александр Сидякин, сообщает пресс-служба парламентария.

Это вопрос депутат поднял на совещании с представителями Минфина, Росалкогольрегулирования, Роспотребнадзора и МВД. Он напомнил, что прошлым летом регионы лишились права вводить ограничения на продажу алкоголя во дворах домов. Во многих из них действовали такие запреты, но сейчас субъекты Федерации вынуждены их отменять, подчеркнул член нижней палаты Федерального Собрания.

«У нас в Татарстане, который я представляю в Госдуме, такие ограничения были. И они были эффективны», – заявил Сидякин.

Он добавил, что благодаря этим ограничениям существенно сократилось количество обращений граждан, связанных с нарушением тишины и покоя. На четверть снизилось число нарушений общественного порядка в состоянии опьянения, вдвое упало число алкогольных отравлений.

«Сейчас же мы, наоборот, фиксируем рост жалоб граждан на вновь открывшиеся рюмочные во дворах», – заключил депутат ГД.

Инициативу А. Сидякина уже поддержали Томская, Астраханская, Тульская, Липецкая и Кемеровская области. При этом необходимые поправки в законе появятся только в случае согласия на них федерального Минфина, отмечает пресс-служба народного избранника.