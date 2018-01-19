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Казанское движение «Том Сойер Фест» получило 350 тыс. рублей субсидий как НКО

19 января 2018, 13:12

Казанское движение «Том Сойер Фест» получило 350 тыс. рублей субсидий как НКО Волонтеры намерены отремонтировать четыре дома, а также подготовить и, возможно, реализовать проект реставрации объекта культурного наследия.
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(Казань, 19 января, «Татар-информ», Оксана Романова). Движение по сохранению исторической городской среды «Том Сойер Фест» получило финансовую поддержку Минэкономразвития РТ в виде субсидий на сумму 350 тыс. рублей по конкурсу для некоммерческих организаций, реализующих социально значимые проекты.

Заседание Татарстанского отделения Всероссийского общество охраны памятников

Об этом сообщила на заседании Татарстанского территориального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ТРО ВООПИиК) заместитель председателя организации, инициировавшей волонтерское движение в Казани, архитектор-реставратор Фарида Забирова.

Заседание Татарстанского отделения Всероссийского общество охраны памятников

«Это немного, но, по крайней мере, фестивалю не придется собирать деньги на оплату лакокрасочных материалов», – сказала Забирова.

Для ремонта фасадов исторических домов Казани в новом сезоне активисты определили дюжину зданий, среди которых – объект культурного наследия «Дом профессора Богородского», а также здания в Профессорском переулке, на улице Нариманова и в Адмиралтейской слободе.

Также в отчетном докладе о работе ТРО ВООПИиК в 2017 году докладчик констатировала, что в настоящее время 67 татарстанских памятников (объектов культурного наследия – прим. Т-и) «сидят в списке аварийных».

«Только в Чистополе таких объектов 21. В Елабуге в аварийном состоянии пять исторических объектов, три из них памятники. Мы вышли с инициативой совместно с Чистопольским заповедником 53 объектам отдельным приказом присвоить статус выявленных объектов. Это острейшая проблема, которая с октября обсуждается на многочисленных совещаниях, потому что иначе все они могут быть просто снесены по аварийности», – предупредила Ф. Забирова.

По ее словам, по закону такие объекты должны быть переданы Госжилфонду РТ. Однако это вряд ли поможет сохранить их, поскольку, пояснила докладчик, реставрацию одного дома Дротаевского в Казани Госжилфонд никак не может закончить уже в течение трех лет.

«Мы можем потерять 67 объектов культурного наследия!» – констатировала Забирова.
 


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