Казанское движение «Том Сойер Фест» получило 350 тыс. рублей субсидий как НКО

(Казань, 19 января, «Татар-информ», Оксана Романова). Движение по сохранению исторической городской среды «Том Сойер Фест» получило финансовую поддержку Минэкономразвития РТ в виде субсидий на сумму 350 тыс. рублей по конкурсу для некоммерческих организаций, реализующих социально значимые проекты.

Об этом сообщила на заседании Татарстанского территориального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ТРО ВООПИиК) заместитель председателя организации, инициировавшей волонтерское движение в Казани, архитектор-реставратор Фарида Забирова.

«Это немного, но, по крайней мере, фестивалю не придется собирать деньги на оплату лакокрасочных материалов», – сказала Забирова.

Для ремонта фасадов исторических домов Казани в новом сезоне активисты определили дюжину зданий, среди которых – объект культурного наследия «Дом профессора Богородского», а также здания в Профессорском переулке, на улице Нариманова и в Адмиралтейской слободе.

Также в отчетном докладе о работе ТРО ВООПИиК в 2017 году докладчик констатировала, что в настоящее время 67 татарстанских памятников (объектов культурного наследия – прим. Т-и) «сидят в списке аварийных».

«Только в Чистополе таких объектов 21. В Елабуге в аварийном состоянии пять исторических объектов, три из них памятники. Мы вышли с инициативой совместно с Чистопольским заповедником 53 объектам отдельным приказом присвоить статус выявленных объектов. Это острейшая проблема, которая с октября обсуждается на многочисленных совещаниях, потому что иначе все они могут быть просто снесены по аварийности», – предупредила Ф. Забирова.

По ее словам, по закону такие объекты должны быть переданы Госжилфонду РТ. Однако это вряд ли поможет сохранить их, поскольку, пояснила докладчик, реставрацию одного дома Дротаевского в Казани Госжилфонд никак не может закончить уже в течение трех лет.

«Мы можем потерять 67 объектов культурного наследия!» – констатировала Забирова.

