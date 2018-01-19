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Полпред Президента в ПФО представил нового главу арбитража Самарской области

19 января 2018, 12:50

Президент РФ назначил председателем самарского областного арбитража Александра Ефанова.
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(Казань, 19 января, «Татар-информ»). Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Михаил Бабич официально представил нового главу Арбитражного суда Самарской области Александра Ефанова. Об этом сообщается на официальном сайте Полпреда Президента в ПФО.

Формально Александр Ефанов занимает новую должность уже с 1 января, говорится в сообщении. 

«Символично, что указом № 1 от 1 января 2018 года на должность председателя Арбитражного суда Самарской области назначен Ефанов Александр Алексеевич», — отметил Михаил Бабич. 

Он напомнил, что важность арбитражных судов заключается не только в отправлении правосудия — работа института арбитражных судов значительно влияет на инвестиционный климат региона. 

Александр Ефанов родился в 1960 году. В начале 1980-х годов окончил юрфак Военного института Минобороны. С 2005 по 2017 год работал на посту главы Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда.


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