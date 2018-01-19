Более 500 юдинцев приняли участие в ежегодной встрече местных властей с населением

(Казань, 19 января, «Татар-информ»). Вчера в стенах ДК Железнодорожников в Юдино прошла отчетная встреча с жителями. На ней отчеты о проведенной работе за 2017 год и намеченных планах на 2018-й жителям представили глава администрации Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов, депутат Государственного Совета РТ Александр Черемнов, депутат Казанской городской Думы Сергей Черепанов.

До начала встречи в фойе был организован прием специалистов различных структурных подразделений: управляющих компаний, социальной защиты, Пенсионного фонда, а также квалифицированных юристов. Жители могли получить консультацию по интересующим вопросам, ознакомиться с результатами деятельности 2017 года и отметить на интерактивной карте любимые места.

Встреча началась с приветственного слова депутата Государственного Совета РТ, заместителя начальника Горьковской железной дороги по Казанскому территориальному управлению филиала ОАО «РЖД» Александра Черемнова. Депутат поблагодарил жителей за ответственное отношение к подобным встречам и озвучил ее повестку. Первым блоком стало награждение самых активных жителей округа. Из рук главы администрации благодарственные письма получили председатели территориально-общественных самоуправлений, работники Горьковской железной дороги, а также директор ДК Железнодорожников Юрий Тулаев за активное участие в организации новогоднего праздника на площади перед Домом культуры.

Первым к жителям обратился Сергей Миронов. В своем докладе он отметил устойчивый системный курс, выбранный администрацией по развитию территории, построению эффективных коммуникаций с жителями районов и снижению административных барьеров. Так как создание комфортных условий для жизни, работы, легкого перемещения по территории и наличие пространств для отдыха и развития – это приоритетные задачи, первым делом глава районов рассказал об отремонтированных домах и дорогах. Также были отмечены реконструкции парков и скверов, введенные в эксплуатацию многоквартирные дома, ремонт социальных учреждений.

Особое внимание глава уделил памятной дате для жилого массива: в 2018 году поселку Юдино исполняется 100 лет. Помимо праздничных мероприятий администрацией запланированы работы по улучшению качества жизни в поселке –это капитальный ремонт двух крупнейших культурных и спортивных центров – ДК Железнодорожников и стадиона «Локомотив».

«Жители микрорайона своим трудом и преданностью традициями заслужили настоящий праздник. Большинство юдинцев – работники РЖД, и за многие годы сформировали надежный и крепкий коллектив, который, как и мы, ждет яркого празднования этой значимой даты. Мы очень надеемся, что руководство республики и РЖД нас в этом начинании поддержат», – отметил Миронов.

Далее с результатами деятельности юдинцев ознакомил Александр Черемнов. Депутат детально акцентировал внимание на проблемах поселка и запланированных работах по благоустройству домов, дорог, дворов, а также развитию социальной структуры жилого массива в целом.

Следующим выступил Сергей Черепанов. Он изложил итоги реализованных программ и бюджета, который закладывался на прошедший год. В своем докладе большое внимание он уделил совершенствованию медицинских учреждений города и районов.

Зал вел активный диалог, жители задали много вопросов. Большинство ответов были озвучены на встрече, а остальные, требующие более детального исследования, были взяты в работу.