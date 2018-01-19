Подберезкин дебютирует за «Рубин» в матче с ташкентским «Локомотивом»

(Казань, 19 января, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Новичок казанского «Рубина» Вячеслав Подберезкин дебютирует за команду в первом матче 2018 года. Стал известен состав казанцев на контрольную встречу с ташкентским «Локомотивом», сообщается в официальном аккаунте «Рубина» в Twitter.

Встреча «Рубина» и «Локомотива» пройдет в рамках тренировочного сбора казанцев в ОАЭ 19 января и начнется в 13.00 (мск).Трансляцию матча проведет «Рубин-ТВ». С первых минут матч начнут вратарь Сослан Джанаев, защитники Федор Кудряшов, Владимир Гранат, Цезарь Навас, Руслан Камболов и Эльмир Набиуллин, полузащитники Ильзат Ахметов, Магомед Оздоев и Вячеслав Подберезкин, нападающие Сердар Азмун и Максим Канунников.

