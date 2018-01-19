Советский суд Казани арестовал экс-главу Тукаевского района РТ

(Казань, 19 января, «Татар-информ»). Советский районный суд Казани сегодня поместил под стражу бывшего главу Тукаевского района Татарстана Тагира Харматуллина, который был задержан сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ. Он подозревается по статьям «Мошенничество» и «Превышение должностных полномочий». Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе суда.

По версии следствия, Харматуллин с марта по июнь 2011 года давал указание на незаконное выделение земельных участков и после этого, с его легкой руки, незаконно изменился вид разрешенного использования земли. Если ранее она относилась к рекреационной зоне, то стала землей, на которой разрешено строительство индивидуального жилья.

В итоге государство лишилось земельного участка, а сумма ущерба составила не менее 77 млн рублей.