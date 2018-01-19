Видео: В Азнакаевском районе местный житель обнаружил ценную археологическую находку

(Казань, 19 января, «Татар-информ»). Местный житель села Сарлы Азнакаевского района обнаружил ценную археологическую находку. Как пишет газета «Азнакаево», Ильшат Илаев наткнулся на нее прошлым летом, когда пас скот. Он рассказал, что случайно увидел на земле круглый блестящий предмет. Находка оказалась металлическим изделием, с одной стороны оно было гладким, с другой виднелось изображение двух рыб.



О находке сообщили известному ученому-археологу Альберту Бурханову, который посетил место обнаружения экспоната в Сарлах, а также встретился с обнаружившим находку и учащимися местной школы.



Ученый заметил в коллекции местного школьного музея несколько фрагментов средневековой керамики и изделия XVII –XIX вв. Он рассказал, что в прежние времена местные жители, проживающие на побережье реки Ик, занимались рыболовством, земледелием, охотой, пчеловодством и торговлей. На побережье этой реки сохранились остатки древних и средневековых поселений, поэтому в этих местах часто встречаются уникальные находки, в том числе украшения периода Золотой Орды.



По мнению археолога, нынешняя находка представляет собой ювелирное изделие (зеркало с изображением двух рыб). Ученый отнес металлическое зеркало к XIII – XIV веку, назвав находку историческим открытием и даже сенсацией.

Зеркало будет храниться в местном музее.



Альберт Бурханов рассказал, что аналогичные зеркала, но с другими изображениями, уже встречались в Восточном Татарстане. Изображение рыб в ювелирных украшениях, в том числе и в зеркалах, широко известно во всем Поволжье, что говорит о высоком уровне торгово-экономических и культурных связей регионов и населения Золотой Орды. Например, изображение трех рыб до сих пор сохранилось на гербе города Саратова – средневекового города Укек.