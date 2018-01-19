Россельхознадзор ограничит ввоз яблок из Боснии и Герцеговины

(Казань, 19 января, «Татар-информ»). Россельхознадзор введет временные ограничения на импорт яблок из Боснии и Герцеговины. Запрет начнет действовать уже с 22 января, сообщает ТАСС.

Ограничения распространятся не только на прямой импорт в Россию, но и на ввоз яблок через третьи страны, указывает ведомство. Там подчеркнули, что меры будут работать до проведения встречи с компетентными службами Боснии и Герцеговины.

«Партии яблок, отгруженные до указанной даты, будут подвергаться углубленному карантинному фитосанитарному контролю с полной выгрузкой из транспортных средств», — говорится в сообщении Россельхознадзора.

В ведомстве подозревают, что через Боснию и Герцеговину может идти завоз запрещенных польских яблок.