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Экономика и финансы

Россельхознадзор ограничит ввоз яблок из Боснии и Герцеговины

19 января 2018, 13:22

На яблочных коробках из Боснии и Герцеговины нашли следы перемаркировки.
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(Казань, 19 января, «Татар-информ»). Россельхознадзор введет временные ограничения на импорт яблок из Боснии и Герцеговины. Запрет начнет действовать уже с 22 января, сообщает ТАСС.

Ограничения распространятся не только на прямой импорт в Россию, но и на ввоз яблок через третьи страны, указывает ведомство. Там подчеркнули, что меры будут работать до проведения встречи с компетентными службами Боснии и Герцеговины. 

«Партии яблок, отгруженные до указанной даты, будут подвергаться углубленному карантинному фитосанитарному контролю с полной выгрузкой из транспортных средств», — говорится в сообщении Россельхознадзора.

В ведомстве подозревают, что через Боснию и Герцеговину может идти завоз запрещенных польских яблок.


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